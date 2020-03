Δωδεκανήσα

Κως: Αίσιο τέλος για το “Von Perle”

Αποκολλήθηκε με την συνδρομή ρυμουλκού το φορτηγό πλοίο που είχε προσαράξει στην Αμμόγλωσσα.

Αποκολλήθηκε με τη συνδρομή ρυμουλκού, το φορτηγό πλοίο "Von Perle", που πλέει υπό σημαία Νήσων Κουκ και είχε προσαράξει σε αμμώδη αβαθή το πρωί της Κυριακής 1ης Μαρτίου στη θαλάσσια περιοχή Αμμόγλωσσα στην Κω.

Το πλοίο με πλήρωμα 8 ξένους ναυτικούς είχε αποπλεύσει από την Ουκρανία με προορισμό την Κύπρο μεταφέροντας 3.300 κυβικά μέτρα καλαμπόκι.

Το "Von Perle" προσέδεσε με ασφάλεια στο αγκυροβόλιο στην Κω, ενώ από το τοπικό λιμεναρχείο απαγορεύτηκε ο απόπλους του μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα.

Στο περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.