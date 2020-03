Λέσβος

Πρόχειροι καταυλισμοί για τους νεοαφιχθέντες στη Λέσβο (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αδιάκοπες ήταν τις τελευταίες μέρες οι αφίξεις στη Λέσβο, χωρίς να λείψουν οι εντάσεις.

Ήρεμα φαίνεται πως κύλησε η νύχτα στη Λέσβο, όσο αφορά στις αφίξεις μεταναστών και προσφύγων από τα τουρκικά παράλια.

Οι πληθυσμοί ωστόσο που έφτασαν εκεί τα τελευταία 24ώρα και εμποδίστηκαν τόσο από κατοίκους όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση να προσεγγίσουν τη Μόρια, βρήκαν εναλλακτική στέγη.

Πρόχειροι καταυλισμοί έχουν στηθεί τόσο στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου οικογένειες με παιδιά διανυκτέρευσαν σε λεωφορεία, όσο και στην παραλία της Σκάλας Συκαμνιάς, όπου στήθηκαν σκηνές για να μείνουν οι άνθρωποι.