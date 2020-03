Ρεθύμνου

Καταγγελία 19χρονης για βιασμό της σε παραλία

Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία νεαρής ότι έπεσε θύμα βιασμού σε παραλία ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας.

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 42 και 39 ετών, προχώρησαν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου, για παράβαση του άρθρου 336 του ποινικού κώδικα.

Συγκεκριμένα, οι δυο φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στη Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου από στελέχη Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Α.Τ. Ρεθύμνου, καθώς φέρονται ως δράστες βιασμού 19χρονης στην περιοχή της παραλία Ρεθύμνου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Πηγή; flashnews.gr