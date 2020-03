Θεσσαλονίκη

Μαθητές στοχοποιήθηκαν λόγω κορονοϊού κι έκαναν… κατάληψη

Είχαν ταξιδέψει πρόσφατα στην Ιταλία και απομονώθηκαν από συμμαθητές τους...

Σε κατάληψη στο 5ο ΓΕΛ της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν, την Τρίτη, μαθητές λόγω κοροναϊού.

Οι μαθητές, οι οποίοι ταξίδεψαν πριν από περίπου δέκα μέρες από σχολική εκδρομή στην Ιταλία, αντιδρούν στα φαινόμενα στοχοποίησής τους από μερίδα συμμαθητών τους.

Όπως καταγγέλλουν οι μαθητές, υπήρξαν φαινόμενα απομόνωσής τους, παρά το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να μπουν σε καραντίνα και είναι απόλυτα υγιείς.

Για υπερβολή έκανε λόγο μιλώντας στο thestival.gr, ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία, Αλέξανδρος Κόπτσης.

«Πρόκειται για μία αντίδραση των παιδιών και πιστεύω αύριο θα λυθεί το θέμα. Θα κάνουμε μια ενημέρωση στα παιδιά. Είναι μια κίνηση έντονου προβληματισμού και παιδικής υπερβολής», σημείωσε ο κ. Κόπτσης.