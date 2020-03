Χίος

Χίος: Ποινές φυλάκισης σε αιτούντες άσυλο για τα επεισόδια στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι 17 καταδικασθέντες είχαν συλληφθεί το διήμερο 28 και 29 Φεβρουαρίου….

Σε ποινές φυλάκισης από 3,5 έως 4 χρόνια καταδικάστηκαν από το μονομελές πλημμελειοδικείο Χίου 17 αιτούντες άσυλο που είχαν συλληφθεί για επεισόδια στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο, 28 και 29 Φεβρουαρίου 2020.

Οι καταδικασθέντες οδηγήθηκαν στη φυλακή αφού με την απόφαση του δικαστηρίου η έφεση τους δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Οι καταδικασθέντες είχαν κατηγορηθεί για διατάραξη οικιακής ειρήνης και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ δύο εξ αυτών μία γυναίκα και ένας άνδρας και για παράνομη οπλοφορία.

Από την πλευρά τους, οι καταδικασθέντες, οι περισσότεροι Αφρικανοί και κυρίως Σομαλοί, στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν συμμετοχή στα επεισόδια και συνελήφθησαν στις σκηνές τους ή μακριά από το χώρο των επεισοδίων.