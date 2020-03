Καστοριά

Τραγωδία: Κάηκε ζωντανός μέσα στο σπίτι του

Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι του και έχασε την ζωή του.

(φωτογραφία αρχείου)

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος από πυρκαγιά στην περιοχή Χρυσή Καστοριάς. Η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης σε μονοκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το πτώμα εντόπισαν οι πυροσβέστες που είχαν φτάσει στο σημείο, κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο λίγο μετά τις 06:00 τα ξημερώματα, ενώ η Πυροσβεστική διερευνά την αιτία που προκλήθηκε η φωτιά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σε ανακοίνωση της, η Πυροσβεστική αναφέρει "Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων, κατά τη διάρκεια αποκάθαρσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία, στη Δ.Ε. Αρρένων, του δήμου Νεστορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Στο συμβάν, για το οποίο ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρησαν 12 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τέσσερα οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην οικία".