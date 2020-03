Ημαθία

Οι ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας φέρνουν τουρίστες στη χώρα μας

«Έβαψαν» ροζ το διαδίκτυο και προσελκύουν ανθρώπους από την Ιαπωνία έως την Αμερική!

Στον χάρτη διαμονής των ξένων τουριστών στην Ελλάδα ενέταξαν τη Βέροια τα 8 δισεκατομμύρια λουλούδια που ανθίζουν κάθε χρόνο στις ροδακινιές του εύφορου κάμπου της Ημαθίας, σηματοδοτώντας την έλευση της Άνοιξης στη χώρα μας. Τα περισσότερα από 1500 «κλικς» των Ελλήνων επαγγελματιών και ερασιτεχνών φωτογράφων, που έχουν απαθανατίσει μοναδικά το φαινόμενο της ανθοφορίας την τελευταία 4ετία, «ταξίδεψαν» και ...έβαψαν ροζ το διαδίκτυο κεντρίζοντας το ενδιαφέρον ανθρώπων από την Ιαπωνία έως και την Αμερική!

«Αρχής γενομένης από φέτος τον Απρίλιο και κάθε μήνα για έξι μήνες, γκρουπ Ιαπώνων θα διαμένει για μία τουλάχιστον βραδιά στην Βέροια», δήλωσε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας (ΤΟΒ), Ζήσης Χ. Πατσίκας. Όπως, μάλιστα, ανέφερε τουριστικό γραφείο των Αθηνών που διοργανώνει εκδρομές Ιαπώνων τουριστών στα Μετέωρα, προέβη σε αναπροσαρμογή του προϊόντος που προσφέρει, ύστερα από σχετικό αίτημα που τού κατατέθηκε.

«Μόλις πρόσφατα, επίσης, μια Αμερικανίδα από την Ουάσινγκτον, με μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινώνησε με τον ΤΟΒ, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα των εκδηλώσεων που οργανώνουμε στο πλαίσιο της ανθοφορίας των ροδακινιών», σημείωσε ο κ. Πατσίκας και πρόσθεσε: «με ενημέρωσε ότι τον Μάρτιο του 2021, θα είναι μία εκ των φωτογράφων που θα διεκδικήσουν το έπαθλο της καλύτερης φωτογραφίας, μέσω του σχετικού διαγωνισμού που υλοποιείται, αφού φέτος δεν προλαβαίνει να αλλάξει τον ετήσιο προγραμματισμό της και να φτάσει στην Ελλάδα νωρίτερα από τον Μάιο».

Η καλύτερη διαφήμιση παραμένει αυτή που γίνεται «από στόμα σε στόμα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΤΟΒ, υπογραμμίζοντας τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, «που απαλείφουν τις αποστάσεις και φέρνουν εγγύτερα στον καθένα τις καλές και πρωτότυπες ειδήσεις».

«Μπορεί να μην έχουμε κάνει ενημερωτική καμπάνια στο εξωτερικό, ωστόσο ήδη φωτογραφία του φαινομένου έχει κοσμήσει το εξώφυλλο περιοδικού που διανέμεται στο μετρό του Βελγίου», ανέφερε ο κ. Πατσίκας, επισημαίνοντας πως «κάθε χρόνο, στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε συρρέουν ολοένα και περισσότεροι Έλληνες, από την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, απολαμβάνοντας την ευωδιά και διεκδικώντας το έπαθλο της καλύτερης φωτογραφίας».