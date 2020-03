Ηράκλειο

Απαγωγή Λεμπιδάκη: Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αποφυλάκισης δυο εκ των καταδικασθέντων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το Πενταμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης απέρριψε τις αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης της ποινής τους.

Απορρίφθηκαν από το Πενταμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης της ποινής υπό όρους, τις οποίες υπέβαλαν ο 45χρονος ιδιοκτήτης μάντρας ανταλλακτικών κι ένας 41χρονος από τη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν καταδικαστεί για την συμμετοχή τους στην υπόθεση απαγωγής του επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη.

Ως μάρτυρας για την περίπτωση του 45χρονου, που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, κατέθεσε γιατρός ο οποίος υποστήριξε ότι γνωρίζοντας την κατάσταση της υγείας του και το ιατρικό ιστορικό του, η παραμονή του στη φυλακή θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνη για την υγεία του. Ο 41χρονος, για τον οποίο επίσης απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής, έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 14 ετών και 2 μηνών.

Πριν την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, και ο εισαγγελέας Εφετών Ανατολικής Κρήτης είχε προτείνει την απόρριψη των αιτήσεων των δύο καταδικασθέντων, οι οποίοι μετά την εξέλιξη αυτή, παραμένουν στην φυλακή.