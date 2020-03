Λέσβος

Μυτιλήνη: ελάχιστοι παράτυποι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο αρματαγωγό “Ρόδος”

Βάσει ποιου χαρακτηριστικού έγινε ο διαχωρισμός από τους εκατοντάδες άλλους που ξενύχτησαν σε λεωφορεία, υπό βροχή. Μηδενικές οι ροές προς το νησί τις τελευταίες ώρες.

Ογδόντα πρόσφυγες και μετανάστες από τους συνολικά 508 που διαμένουν στον υπαίθριο καταυλισμό του επιβατηγού λιμανιού της Μυτιλήνης, μεταφέρθηκαν στο αρματαγωγό «Ρόδος» που βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης. Αυτό συνέβη, γιατί μόνο αυτοί ταυτοποιήθηκαν, με τη μεταφορά κατά μικρές ομάδες στα κτίρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης όπου και πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία.

Οι υπόλοιποι διέμειναν είτε μέσα σε λεωφορεία που μεταφέρθηκαν στον περιφραγμένο χώρο είτε στον κλειστό χώρο αναμονής επιβατών, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν το βράδυ στο νησί.

Στο σύνολό τους, οι παραπάνω, οι οποίοι εισήλθαν στην Ελλάδα μετά την 1η Μαρτίου οπότε και ανεστάλη με απόφαση της κυβέρνησης η διαδικασία χορήγησης ασύλου, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης θα μεταφερθούν με το αρματαγωγό «Ρόδος» στο εσωτερικό της Ελλάδας, όπου και θα φιλοξενηθούν σε κλειστό κέντρο διαμονής.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Τετάρτης ξέσπασαν επεισόδια στο λιμάνι, μεταξύ αλλοδαπών και δυνάμεων της Αστυνομίας.

Τέλος, και σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, για τρίτο συνεχές 24ωρο δεν έχουν υπάρξει προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς όλα τα νησιά του βορείου Αιγαίου.