Φωκίδα

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι

Το μακάριο εύρημα εντόπισαν οι πυροσβέστες στην διάρκεια της κατάσβεσης.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία μετά από φωτιά σε σπίτι, στην Μακρινή Φωκίδας. Πυροσβέστες κλήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς που είχε τυλίξει μια μονοκατοικία, στην περιοχή του Τολοφώνα. Κατά την διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρή μια ηλικιωμένη ένοικο του σπιτιού. Στην επιχείρηση πήραν μέρος 13 πυροσβέστες που έσπευσαν στην Μακρινή με 5 οχήματα.