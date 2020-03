Ηλεία

Κορονοϊός: έρημη πόλη η Αμαλιάδα (εικόνες)

Ερήμωσε η πόλη που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, μετά τα δεκάδες νέα κρούσματα.

Σε έρημη πόλη έχει μετατραπεί σήμερα η Αμαλιάδα, μετά την γνωστοποίηση νωρίς το πρωί της Πέμπτης δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού από την πόλη. Τα πράγματα αναμένεται να επιδεινωθούν, μετά την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ ότι ο αριθμός των κρουσμάτων εκτοξεύθηκε σε 31, καθώς θετικά ήταν τα δείγματα σε 21 άτομα απο τα 24 που ελέγχθηκαν έως τώρα, εξ όσων συνταξίδεψαν με τον 66χρονο συνταξιούχο εκπαιδευτικό, που αναφέερεται ως το 9ο κρούσμα στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το δημαρχείο και οι δημοτικές υπηρεσίες είναι κλειστές, όπως και τα σχολεία. Αντίθετα ανοιχτό είναι το Δικαστικό Μέγαρο αφού απαιτείται απόφαση από το αρμόδιο υπουργείο, αλλά και επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κόσμο.

Τα καταστήματα στην πόλη είναι σχεδόν άδεια και οι πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους για το πως θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση.

Σε εξέλιξη από χθες το βράδυ είναι η διαδικασία απολύμανσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας.

Δείτε φωτογραφίες από την πόλη: