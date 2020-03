Κέρκυρα

Κορονοϊός: Μάσκες, γάντια και έλεγχοι στο κρουαζιερόπλοιο που “έδεσε” στην Κέρκυρα(εικόνες)

Η Κέρκυρα "υποδέχτηκε" το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της σεζόν εν μέσω της ανησυχίας για τον κορονοϊό. Ακολουθήθηκαν όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, λένε οι επικεφαλής του λιμένος.

Στο λιμάνι της Κέρκυρας έδεσε το κρουαζιερόπλοιο MSC Opera.

Στο πλοίο, που ξεκίνησε την 11ήμερη κρουαζιέρα του, στις 28 Φεβρουαρίου από τη Γένοβα της Ιταλίας, επιβαίνουν 1.572 επιβάτες, μεταξύ αυτών και πάρα πολλά παιδιά, ενώ έχει ήδη καταπλεύσει στα λιμάνια Κατακόλου, Ηρακλείου Κρήτης, Ρόδου και Πειραιά.

«Η τουριστική Κέρκυρα ξεκινά και επίσημα σήμερα τη σεζόν της, με την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου “Μsc Οpera”. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ και προχωράμε σε μία καλή σεζόν. Εύχομαι καλή διαμονή στους επισκέπτες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ), Σπύρος Ζερβόπουλος.

Τριακόσιοι από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου επιβιβάστηκαν σε εκδρομικά λεωφορεία του νησιού για να επισκεφτούν αξιοθέατα της πόλης της Κέρκυρας, ενώ πολλοί προτίμησαν να πάρουν ταξί, ή να πάνε περπατώντας στην Παλιά Πόλη και να περιηγηθούν στα καντούνια της Κέρκυρας.

Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου δεν φορούσαν μάσκες, καθώς δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις από το πλοίο ότι δε νοσεί κανείς τους, ούτε έχουν παρουσιάσει συμπτώματα κάποιος ασθένειας ή του κορωνοϊού.

«Πάρθηκαν όλα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, προκειμένου να γίνει σωστά η αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο» ανέφερε από τη μεριά του και ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Γιώργος Χονδρογιάννης.

«Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σήμερα προκειμένου να δώσουν την “ελευθεροεπικοινωνία”, ήταν αυτές που προβλέπονται και από το λιμάνι και από τον ΟΛΚΕ και από το Υπουργείο και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Κάθε πλοίο που πρόκειται να έρθει σε κάθε λιμάνι, είναι υποχρεωμένο να στείλει το πιστοποιητικό υγείας των επιβαινόντων και του προσωπικού, στην εκάστοτε λιμενική αρχή. Όταν αυτό είναι θετικό δίνεται η “ελευθεροεπικοινωνία” δηλαδή οι επιβαίνοντες στο πλοίο είναι ελεύθεροι να επισκεφτούν το τόπο. Εάν είναι αρνητικό παίρνουμε και τα αντίστοιχα μέτρα» επεξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϊστάμενος του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου Κέρκυρας Ιωάννης Λίγκας, που έκανε σήμερα και τους απαραίτητους ελέγχους.

Υπενθυμίζεται ότι, στο MSC Opera επέβαινε ασθενής που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊο.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, διάψευσε τις πληροφορίες ότι το κρουαζιερόπλοιο που έδεσε στην Κέρκυρα έχει τεθεί σε καραντίνα από τον καπετάνιο του, μετά την εκδήλωση του κρούσματος κορονοϊού.

«Σε επαφή που είχαμε με την διοίκηση της εταιρείας, διαψεύδεται το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο εμείς παρακολουθούμε με πολλή μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη προσοχή κάθε τέτοιο περιστατικό», είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας μιλώντας στο χθεινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Φωτογραφίες, βίντεο: kerkyrasimera