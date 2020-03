Λέσβος

Μυτιλήνη: Κάτοικοι εμπόδισαν πλοίο MKO να “πιάσει” στο λιμάνι

"Μπλόκο" των κατοίκων στο πλοίο Mare Liberum να ελλιμενιστεί για τροφοδοσία.

Ομάδα κατοίκων της Μυτιλήνης δεν επέτρεψε σήμερα το μεσημέρι στο πλοίο «Mare Liberum» να δέσει για τροφοδοσία στο λιμάνι της πόλης. Το πλοίο ανήκει στην μη κυβερνητική οργάνωση με την ονομασία «Sea Watch» με εμπειρία στις θαλάσσιες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Το πλοίο αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ από τις λιμενικές αρχές έγινε γνωστό στο πλήρωμα ότι δεν μπορεί να πλεύσει στα ανατολικά και βόρια του νησιού λόγω συνεχιζόμενων ασκήσεων και βολών του Στρατού.

Ας σημειωθεί ότι το πλοίο ήταν δεμένο στο λιμανάκι της Σκάλας Λουτρών, νότια της Μυτιλήνης απ' όπου αναχώρησε μετά από καταγγελλόμενη επίθεση που δέχθηκαν τα μέλη του, από αγνώστους το βράδυ της περασμένης Κυριακής.