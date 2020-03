Θεσσαλονίκη

Δημοτικός υπάλληλος ο ληστής ΑΤΜ που ήταν ντυμένος... Τζόκερ

Δημοτικός υπάλληλος ο εκ των συλληφθέντων για ανατίναξη ΑΤΜ. Ήταν ντυμένοι με λευκές φόρμες και αποκριάτικες μάσκες. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους.

Υπάλληλος σε δήμο της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης φέρεται να είναι ο ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω, όταν αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν χρήματα από μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ), το οποίο προηγουμένως ανατίναξαν.

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν σήμερα σε τακτική ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης και κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο φίλους, ηλικίας 41 ετών, στους οποίους η αστυνομία καταλογίζει, εκτός από την έκρηξη για την οποία και συνελήφθησαν, ανάλογο χτύπημα που προηγήθηκε ένα μήνα πριν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., φορώντας ολόσωμες λευκές φόρμες και αποκριάτικες μάσκες, μετέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής με Ι.Χ. αυτοκίνητο σε ΑΤΜ που είναι εγκατεστημένο στην πρόσοψη κοινοτικού κτιρίου του Δρυμού, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου με τη μέθοδο της διοχέτευσης αερίου (Plofkraak) προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα χωρίς όμως να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα. Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από αστυνομικούς που τους συνέλαβαν επ' αυτοφώρω.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι είχαν πραγματοποιήσει στις 8 Φεβρουαρίου μία ακόμη έκρηξη, με την ίδια μέθοδο, σε μηχάνημα ΑΤΜ στην Λητή, όπου ούτε εκεί κατάφεραν να πάρουν χρήματα. Απολογούμενοι εμφανίστηκαν μετανιωμένοι για τις πράξεις τους, αλλά δεν κατάφεραν να πείσουν την ανακρίτρια και την εισαγγελέα που τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους.