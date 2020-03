Κορινθία

Τραγωδία: Εντοπίστηκε νεκρός στον Ισθμό

Τι ερευνούν οι αρχές για τη σορό που εντοπίστηκε στη Διώρυγα.

Μέ ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν αντιμέτωποι το απόγευμα της Πέμπτης άνδρες του Λιμενικού, όταν εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα στη διώρυγα της Κορίνθου.

Η σορός μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Κορίνθου και όπως προέκυψε ανήκει σε έναν άνδρα ηλικίας 25 ετών από την Κόρινθο σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Προανάκριση κάνει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ίσθμιας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.