Θεσσαλονίκη

Εμπρηστική επίθεση σε οχήματα εταιρείας (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση τα ξημερώματα από την φωτιά. Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στον ΑΝΤ1.

Εμπρηστική επίθεση σε οχήματα εταιρείας security σημειώθηκε τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή και Κλεάνθους, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, λίγο μετά τις 4:00, άγνωστοι τοποθέτησαν πλάκες παραφίνης στα ελαστικά δύο οχημάτων της εταιρείας, τα οποία ήταν σταθμευμένα μπροστά από τα γραφεία της. Άναψαν φωτιά στις πλάκες και η φωτιά επεκτάθηκε στο μπροστινό μέρος των δύο οχημάτων.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά πριν καταστρέψει ολοσχερώς τα δύο οχήματα. Από τις φλόγες προκλήθηκαν φθορές στην πρόσοψη ισόγειου καταστήματος.

Οι κινήσεις των δραστών καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" μια γυναίκα που διαμένει σε παρακείμενη πολυκατοικία: