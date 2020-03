Θεσσαλονίκη

Νεαροί κράτησαν “όμηρο” έναν καθηγητή του ΑΠΘ

Απίστευτο περιστατικό bullying με θύμα καθηγητή. Ποιοι και γιατί τον κράτησαν «όμηρο» στο αυτοκίνητό του.

Ένα απίστευτο περιστατικό μπούλινγκ με θύμα καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σημειώθηκε στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Το περιστατικό γνωστοποίησε ο ίδιος ο καθηγητής Βασίλης Γούναρης, πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook λέγοντας χαρακτηριστικά πως "ήρθε η σειρά του" καθώς νεαροί τον είχαν εγκλωβίσει για 45 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο του, δεν του επέτρεπαν να φύγει και τον μαγνητοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα φωνάζοντάς του "παραιτήσου από πρόεδρος Ιστορίας και Αρχαιολογίας". Οι νεαροί φαίνεται να διαμαρτύρονται για την αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάζει ο κ. Γούναρης, φοβούμενοι πως θα χάσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια, γεγονός που πανεπιστημιακοί καθηγητές διαψεύδουν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν ισχύει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο και πως πρόκειται για αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών του τμήματος.

Το makthes.gr επικοινώνησε με τον Νίκο Παπαϊωάννου, πρύτανη του ΑΠΘ ο οποίος καταδίκασε την επίθεση στον καθηγητή λέγοντας πως "Οι Πρυτανικές Αρχές καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, ιδίως δε από μειοψηφικές ομάδες, που καμία σχέση δεν έχουν με τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στηρίζουμε τον Βασίλη Γούναρη, Πρόεδρο του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και την όποια προσπάθεια του για βελτίωση των σπουδών του τμήματος".

Η ανάρτηση του καθηγητή:

"Με είχαν προειδοποιήσει πως "θα έρθει η σειρά μου" και σας το είχα πει. Με κράτησαν "όμηρο", όπως άκουσα να λένε, 45 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητό μου, ακουμπισμένοι πάνω, ώστε να μην μπορώ να ξεκινήσω. Τρία τέταρτα προσβολών, ενώ με έβγαζαν φωτογραφίες και τραβούσαν video το θηρίο που είχαν στο κλουβί. Με απεγκλώβισαν συνάδελφοι, ενώ πίεση και παλμοί ήταν στα ύψη. Ακολούθησε δεύτερη σκηνή προπηλακισμών στη Σχολή "Παραιτήσου από Πρόεδρος! Δεν θα ξανακάνεις μάθημα!". Ο λόγος της στοχοποίησής μου είναι ότι έχω δρομολογήσει την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Καμία ενημέρωση ή εξήγηση δεν στάθηκε ικανή να τους πείσει ότι τα προγράμματα σπουδών δεν αλλάζουν για να "καταστρέψουν το μέλλον τους"... Προσπαθώ να μην βγάζω άχνα στις περιπτώσεις, αλλά μέσα μου βράζω. Ένα Τμήμα δεν μπορεί να συνεδριάσει και ο αιρετός πρόεδρός υφίσταται σωματική και ψυχολογική βία εκτός κάθε ορίου, ενώ το πανεπιστήμιο παρακολουθεί αμήχανο και αδύναμο να αντιδράσει, όταν μειοψηφίες χρησιμοποιούν τη βία για να επιβάλουν τις απόψεις τους. Ευχαριστώ θερμά όσους συναδέλφους μου έσπευσαν δυο φορές σε βοήθειά μου. Μάλλον πρέπει να ζητήσω επίδομα ανθυγιεινής εργασίας..."

Ανακοίνωση της Πρυτανείας

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η πρυτανεία του ΑΠΘ η οποία «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη βία σε οποιαδήποτε μορφή της».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τη βία σε οποιαδήποτε μορφή της- σωματική, λεκτική ή ψυχολογική- από οποιονδήποτε και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Προπηλακισμοί, απειλές, στοχοποιήσεις διδασκόντων και οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας του Αριστοτελείου είναι ανεπίτρεπτες. Αντιδρούμε σθεναρά σε κάθε προσπάθεια επιβολής απόψεων διά της βίας.

Η πανεπιστημιακή μας κοινότητα περιφρουρεί τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, απομονώνοντας ηθικά και ουσιαστικά αντικοινωνικές συμπεριφορές που αντιτάσσονται σε κάθε έννοια ακαδημαϊκού ήθους.

Ορέστης Καλογήρου: Η εικόνα αυτή εξευτελίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο

Στο θέμα παρενέβη και ο νέος πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ, καθηγητής του ΑΠΘ Ορέστης Καλογήρου ο οποίος με ανάρτησή του στο Fb εξέφρασε δημόσια της συμπαράστασή του στον Βασίλη Γούναρη