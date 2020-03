Φλώρινα

Νεκρό αρκουδάκι στο Αμύνταιο

Τι προκάλεσε τον θάνατο του άτυχου ζώου…

Νεκρό εντοπίστηκε ένα αρκουδάκι στο 29ο χλμ. της παλιάς επαρχιακής οδού Αμυνταίου-Φλώρινας, στο ύψος της τοποθεσίας «Κλειδί». Το άτυχο ζώο εντόπισαν διερχόμενοι οδηγοί και ενημέρωσαν την αστυνομία. Αμέσως κινητοποιήθηκε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, μέλη της οποίας μετέβησαν στο σημείο όπου βρέθηκε το νεκρό ζώο.

Κατά την αυτοψία που έγινε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αρσενικό ζώο, νεαρής ηλικίας, βάρους 40 κιλών και ως αιτία θανάτου πιθανολογείται το τροχαίο ατύχημα, από άγνωστο διερχόμενο όχημα. Με ενέργειες της διεύθυνσης Δασών Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες σε ότι αφορά την καταγραφή και την υγειονομική ταφή του.

Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της Π.Ε. Φλώρινας είναι υπεύθυνη για την διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αρκούδας και άλλων ειδών άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές.