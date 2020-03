Θεσσαλονίκη

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από επίθεση αγέλης σκύλων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άντρας εντοπίστηκε με τραύματα και δαγκωματιές στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα.

Με σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ένας 65χρονος άνδρας ο οποίος δέχθηκε επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων σήμερα τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυλαία.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 04.30, στο Ελαιόρεμα, όταν ο 65χρονος εντοπίστηκε με τραύματα από δαγκωματιές στο κεφάλι και στο σώμα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία δέχθηκε κλήση για παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο σημείο περίπου στις 06.00. Πιθανότατα η ίδια αγέλη επιτέθηκε σε 82χρονο ο οποίος μεταφέρθηκε επίσης στο Ιπποκράτειο με δαγκωματιές, ωστόσο η κατάσταση του δεν είναι τόσο σοβαρή όσο του 65χρονου.

Για τις επιθέσεις έχει ενημερωθεί ο δήμος ενώ και η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα περιστατικά.