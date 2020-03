Λέσβος

Νέα ντοκουμέντα από την πρόκληση της τουρκικής ακταιωρού στην Λέσβο (βίντεο)

Καταρρίπτεται η τουρκική προπαγάνδα για τον «ρόλο» του σκάφους, το οποίο πλέει σε απόσταση αναπνοής από σκάφος του Λιμενικού.

Ένα νέο βίντεο από την πρωτοφανή τουρκική πρόκληση στη Λέσβο με την τουρκική ακταιωρό που επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού Σώματος, είδε το φως της δημοσιότητας αργά το βράδυ της Παρασκευής.



Στο νέο βίντεο που έχει διαφορετική λήψη από το απογευματινό, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η διαδρομή και η πρόθεση παρενόχλησης της τουρκικής ακταιωρού προς το ελληνικό σκάφος.

Ταυτόχρονα, καταρρίπτεται και η τουρκική προπαγάνδα που υιοθέτησαν ακρίτως ακόμη και μεγάλα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ότι δήθεν το τουρκικό σκάφος επιχείρησε να σώσει λέμβο με μετανάστες, που εμπόδιζε το ελληνικό σκάφος!



Στο βίντεο είναι σαφές ότι το ελληνικό σκάφος κινείται πολύ μακριά από την βάρκα με τους μετανάστες και ότι το πλήρωμα του τουρκικού σκάφους επιχειρεί απροκάλυπτα να παρενοχλήσει προκειμένου να αποχωρήσει από τη θαλάσσια περιοχή.

Το περιστατικό με τον τουρκικό τσαμπουκά στη Λέσβο έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής όταν η κυβέρνηση δημοσιοποίησε οπτικοακουστικό υλικό με το οποίο αποδεικνύεται η στρατηγική της έντασης και της κλιμάκωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που επιδιώκει η Άγκυρα.

Στο πρώτο βίντεο, αποτυπώνεται μεταξύ άλλων και η ψυχραιμία με την οποία αντέδρασαν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος στην ακραία τουρκική πρόκληση και η αποφασιστικότητα τους να μην «παίξουν» το παιχνίδι της έντασης που επιδιώκει η τουρκική πλευρά.