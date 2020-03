Δωδεκανήσα

Ενσωμάτωση Δωδεκανήσου: με λαμπρότητα τιμήθηκε η 72η επέτειος (βίντεο)

Με κάθε λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου η 72η επέτειος της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν τις προηγούμενες μέρες με εορτασμούς στα σχολεία και κορυφώθηκαν σήμερα με παρελάσεις τόσο στη Ρόδο όσο και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. Τις παρελάσεις λόγω και των καλών καιρικών συνθηκών παρακολούθησαν πολλοί κάτοικοι των νησιών.

Η 7η Μαρτίου 1948 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για τα Δωδεκάνησα, καθώς μετά από έξι και πλέον αιώνες και αμέτρητους κατακτητές, η νότια εσχατιά του Αιγαίου επέστρεψε και πάλι στην «αγκαλιά» της μητέρας Ελλάδας.

Σήμερα η Ρόδος και όλα τα Δωδεκάνησα αποτίουν φόρο τιμής σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και έδωσαν και τη ζωή τους για την λευτεριά του τόπου.

Σύλλογοι, σωματεία, σχολεία όλων των βαθμίδων και στρατός, παρέλασαν αποσπώντας θερμό χειροκρότημα των χιλιάδων συμπολιτών μας που κατέβηκαν στο κέντρο της Ρόδου και των άλλων νησιών.

Παρόντες στην παρέλαση και τις εκδηλώσεις για την επέτειο της 7ης Μαρτίου ήταν και φέτος εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, κομμάτων, φορέων και αρχών του τόπου.