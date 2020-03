Φθιώτιδα

Τραυματίστηκε γυναίκα από έκρηξη φιάλης

Συγγενείς έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε από έκρηξη φιάλης μέσα στο σπίτι της στη Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, το ατύχημα έγινε λίγο πριν τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή του Παγκρατίου, όταν η γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, τραυματίστηκε στο πόδι από έκρηξη φιάλης, η οποία εξερράγη μέσα στο σπίτι, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Αμέσως οι δικοί της άνθρωποι έτρεξαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται τραυματισμένη εκτός κινδύνου.