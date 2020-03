Θεσσαλονίκη

Εντοπίστηκαν χιλιάδες λαθραία πακέτα τσιγάρα μετά από... τροχαίο!

Το φορτηγό που τα μετέφερε, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη επί του οδοστρώματος!

Περισσότερα από 124.000 αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων κατάσχεσαν αστυνομικοί του τμήματος προστασίας περιουσιακών δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση.

Ειδικότερα, χθες το πρωί η προαναφερόμενη υπηρεσία ενημερώθηκε από το τμήμα τροχαίας Χαλκηδόνας, ότι στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας εντοπίστηκε ιδιωτικής χρήσης φορτηγό που εξετράπη της πορείας του, ανετράπη επί του οδοστρώματος και μέσα σε αυτό υπήρχε μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 249 κιβώτια, τα οποία περιείχαν συνολικά 124.500 πακέτα τσιγάρα που στο σύνολό τους δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία καταβολής φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών δασμών του Ελληνικού Δημοσίου.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και συνεχίζονται οι έρευνες για ταυτοποίηση των δραστών που σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση.