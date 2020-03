Σάμος

Σάμος: Πυρπόλησαν αυτοκίνητο εθελόντριας νοσηλεύτριας στο ΚΥΤ

Άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια και έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ακόμα μία επίθεση, αυτήν την φορά σε εθελόντρια στις υπηρεσίες υγείας, έγινε το βράδυ της Παρασκευής στη Σάμο, ανεβάζοντας τις επιθέσεις σε ΜΚΟ και ανθρώπους που προσφέρουν γύρω από το Μεταναστευτικό, στις τέσσερις, με δυο εμπρησμούς οχημάτων.

Ήταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ όταν η κάτοχος ενός ΙΧ αυτοκινήτου ειδοποιήθηκε από την Αστυνομία ότι το όχημα της έχει πιάσει φωτιά.

Το αυτοκίνητο της ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της, αλλά οι Αρχές την εντόπισαν και την ειδοποίησαν όταν αυτό πλέον είχε καεί. Η κοπέλα, από την Σκανδιναβία, προσφέρει τις υπηρεσίες της ως εθελόντρια νοσηλεύτρια στο ΚΥΤ καθώς και στο νοσοκομείο της Σάμου.

Μιλώντας στο samostimes.gr, δήλωσε σοκαρισμένη από τον εμπρησμό του οχήματος της. Σε ανάρτησή της στα social media, έγραψε πως «Δεν θα σιωπήσω εξαιτίας των απειλών. κανείς δεν θα με κάνει να μην ενδιαφέρομαι και να βοηθώ άρρωστα παιδιά! Πώς μπορούν οι φίλοι και οι γείτονες να μένουν σιωπηλοί και να το αποδέχονται ως κάτι δικαιολογημένο;»

Σύμφωνα με τις Αρχές, άγνωστος/οι έσπασαν τα τζάμια και έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο της, που καταστράφηκε ολοσχερώς.

Είναι ο τρίτος εμπρησμός συνολικά (είχε προηγηθεί εμπρησμός σε αποθήκη ΜΚΟ) και ο δεύτερος σε αυτοκίνητο τις τελευταίες ημέρες, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία επίθεση με πέτρες σε σπίτι, όπου διέμεναν μέλη ΜΚΟ.