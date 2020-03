Θεσπρωτία

Συναγερμός για βόμβα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Δύο τηλεφωνήματα για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Εκκενώθηκε το κτήριο.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα έλεγχοι της αστυνομίας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών, ύστερα από προειδοποιητικά τηλεφωνήματα που έγιναν σε γραφεία εφημερίδας και ενημερωτικής ιστοσελίδας στην Αθήνα.

Τα τηλεφωνήματα έγιναν νωρίτερα στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών» και του ιστότοπου «zougla.gr», ενώ και στις δυο περιπτώσεις ο άγνωστος που κάλεσε ανέφερε ότι οι μηχανισμοί θα εκραγούν στις 10 το πρωί και στις 12 το μεσημέρι.

Κατόπιν αυτών μετέβησαν στο δικαστικό μέγαρο αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ ζητήθηκε από υπαλλήλους, διαδίκους, δικηγόρους και δικαστικούς λειτουργούς να βγουν από το κτήριο.