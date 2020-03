Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη 24χρονος για πυροβολισμούς σε κατάστημα

Εξιχνιάσθηκε επίθεση με πυροβολισμούς σε κατάστημα.

Την εξιχνίαση περιστατικού με πυροβολισμούς, το οποίο σημειώθηκε στις αρχές του προηγούμενου μήνα σε κατάστημα της Μοναστηρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως δράστης φέρεται 22χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο ελληνικής καταγωγής άνδρας κατηγορείται ότι πυροβόλησε τέσσερις φορές με πιστόλι, σημαδεύοντας την οροφή του καταστήματος (εμπορίας ενδυμάτων-υποδημάτων), χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Είχε προηγηθεί διαπληκτισμός και χειροδικία εναντίον του από υπάλληλο της επιχείρησης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.

Προς στιγμήν ο 22χρονος αποχώρησε, αλλά επανήλθε λίγο αργότερα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά και κρατώντας το όπλο, ενώ μετά τους πυροβολισμούς διέφυγε με δίκυκλο που οδηγούσε συνεργός του.