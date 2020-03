Έβρος

Θρίλερ με νεκρό στον Έβρο

Η σορός ενός άνδρα βρέθηκε στην κοίτη του ποταμού. Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε στην κοίτη του ποταμού Έβρου, στην περιοχή Πετάλου-Πέπλου Φερών.

Πρόκειται για άνδρα αφρασιατικής καταγωγής, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φερών παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και η λήψη βιολογικού υλικού.