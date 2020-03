Μαγνησία

Κορονοϊός: άσκηση ετοιμότητας στο “Aχιλλοπούλειο”

Άσκηση προσομοίωσης με αντικείμενο την υποδοχή και εξέταση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης από τον κοροναϊό covid-19 πραγματοποιήθηκε σήμερα στο «Aχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο του Βόλου, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε, γυναίκα με ύποπτα συμπτώματα η οποία τηλεφώνησε στον ΕΟΔΥ και αμέσως ενημερώθηκαν τόσο το ΕΚΑΒ, όσο και το Νοσοκομείο Βόλου για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ από τη διοίκηση του Νοσοκομείου ζητήθηκε εφαρμογή άμεσης διακοπής στα επισκεπτήρια.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε με ταχύτητα στο «Αχιλλοπούλειο». Το πλήρωμά του, που φορούσε τις ειδικές λευκές στολές, μετέφερε την γυναίκα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δίπλα από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Η διαδικασία άφιξης και εξέτασης του περιστατικού δεν διήρκησε περισσότερο από 2,5 λεπτά, ενώ στον ειδικό χώρο υπήρχαν μόνο ένας γιατρός και μια νοσηλεύτρια που θερμομέτρησαν και έλαβαν επίχρισμα από την «ασθενή» πριν οδηγηθεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Η διαδρομή και τα ασανσέρ από όπου έγινε η μεταφορά απολυμάνθηκαν από ειδικό συνεργείο.

Το «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου έχει προετοιμασθεί κατάλληλα προληπτικά και διαθέτει ήδη πέντε θαλάμους αρνητικής πίεσης για την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων που θα χρειαστεί να νοσηλευτούν.