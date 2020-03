Μαγνησία

Κορονοϊός: Συστηματική απολύμανση σε όλα τα αστικά λεωφορεία του Βόλου

Ο πρόεδρος των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου τόνισε ότι τα μέτρα λαμβάνονται προληπτικά ώστε τα λεωφορεία και όλοι οι χώροι να είναι άκρως ασφαλείς...

Συστηματική απολύμανση σε όλα τα αστικά λεωφορεία του Βόλου ξεκίνησε από το πρωί σε όλα τα αμαξοστάσια της εταιρείας, πριν αυτά αρχίσουν τα δρομολόγιά τους στην πόλη και τα προάστια της πρωτεύουσας της Μαγνησίας.

Η απολύμανση των αστικών λεωφορείων πραγματοποιείται με ειδικά σκευάσματα και συγκεκριμένα ειδικά βιολογικά απολυμαντικά εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και από εξειδικευμένα συνεργεία.

Παράλληλα με ανακοίνωσή της η εταιρεία «Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου» επισημαίνει ότι «τα μέτρα είναι προληπτικά κατά της μετάδοσης του κορονοϊού και οι απολυμάνσεις αφορούν όλα τα λεωφορεία, όλα τα εκδοτήρια εισιτηρίων και όλες τις κεντρικές στάσεις όπου υπάρχουν στέγαστρα και χώρος αναμονής επιβατών.

Ο πρόεδρος των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου Νίκος Ευαγγελινός τόνισε ότι «τα μέτρα λαμβάνονται προληπτικά ώστε τα λεωφορεία αλλά και όλοι οι χώροι συνδιαλλαγής, αναμονής και εργασίας της εταιρείας μας να είναι άκρως ασφαλείς για το επιβατικό κοινό, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Μεγάλη προσοχή δίνουμε ειδικά στο εσωτερικό των λεωφορείων πόρτες, χειρολαβές και μπάρες, καθίσματα τα οποία οι επιβάτες ακουμπούν συστηματικά».

Η απολύμανση θα γίνεται σε καθημερινή βάση τόσο στην έναρξη και στην λήξη της βάρδιας όσο και ενδιάμεσα των δρομολογίων στο εσωτερικό των λεωφορείων. Ταυτόχρονα υπάρχουν αντισηπτικά σε κεντρικά σταθμαρχεία για χρήση και προστασία των εργαζομένων.