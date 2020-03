Ηλεία

Εξαρθρώθηκε σπείρα που “ξάφριζε” ανυποψίαστους αγρότες

Τα μέλη της σπείρας εκμεταλλεύονταν την απασχόληση των παθόντων με τις αγροτικές εργασίες και αφαιρούσαν πορτοφόλια, χρήματα και κινητά...

Σπείρα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε βάρος εργαζομένων στη συγκομιδή ελιών σε περιοχές της Ηλείας, εξάρθρωσε η αστυνομία, συλλαμβάνοντας τέσσερα άτομα, ηλικίας 19, 22, 22 και 33 ετών, ενώ για τις ίδιες υποθέσεις αναζητείται και ένας 28χρονος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Πύργου, τα μέλη της σπείρας διέπραξαν, από τον Νοέμβριο του 2019 έως τα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου, 23 κλοπές σε βάρος εργαζομένων που απασχολούνταν στη συγκομιδή των ελιών.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της σπείρας εκμεταλλεύονταν την απασχόληση των παθόντων με τις αγροτικές εργασίες και αφαιρούσαν πορτοφόλια, χρήματα και κινητά τηλέφωνα, είτε από σταθμευμένα οχήματα είτε από υπαίθριους χώρους, όπου οι εργαζόμενοι είχαν αφήσει τα αντικείμενά τους. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.