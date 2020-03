Θεσσαλονίκη

Αναρρώνει η λύκαινα που καρφώθηκε σε καγκελόπορτα

Τι λέει ο "Αρκτούρος" για την κατάσταση της υγείας της και την απελευθέρωσή της.

Ικανοποιητικά εξελίσσεται η πορεία της υγείας της λύκαινας που είχε βρεθεί καρφωμένη, στις 19 Φεβρουαρίου, σε καγκελόπορτα σπιτιού, στο χωριό Καστανάς, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Κλιμάκιο του Αρκτούρου είχε μεταβεί στην περιοχή και αφού νάρκωσε το ζώο, το απεγκλώβισε και το μετέφερε στο κτηνιατρείο της οργάνωσης, στον Αετό Φλώρινας, όπου και αναρρώνει.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό υπεύθυνο του Αρκτούρου Αλέξανδρο Καραμανλίδη, η λύκαινα, που ονομάστηκε «Ελισάβετ», είναι περίπου 7 χρονών και είναι πολύ καλύτερα στην υγεία της.

Βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο προς το παρόν, όμως έχει ανακτήσει την όρεξή της για φαγητό και βαδίζει κανονικά, δείχνοντας ότι ο τραυματισμός της δεν προκάλεσε κάποιο επιπλέον πρόβλημα. Σε λίγες εβδομάδες, όταν ολοκληρωθεί η φαρμακευτική της αγωγή, θα επανενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον.

«Θα την απελευθερώσουμε, αφού πρώτα της τοποθετήσουμε ειδικό κολάρο παρακολούθησης για να γνωρίζουμε, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα, τις κινήσεις της», διευκρίνισε ο κ. Καραμανλίδης.