Δράμα

“Βούλιαξε” το Νευροκόπι από τις καταρρακτώδεις βροχές (εικόνες)

Ο Δήμαρχος υπέβαλε αίτημα να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο Δήμαρχος Νευροκοπίου, Γιάννης Κυριακίδης, να κηρυχθεί το σύνολο του Δήμου του, εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινόμενων που πλήττουν πολλές τοπικές κοινότητες, από το βράδυ της Κυριακής, οπότε και ξεκίνησαν οι έντονες βροχοπτώσεις.

Ο κ. Κυριακίδης υπέβαλε σχετικό αίτημα προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπογραμμίζοντας ότι πολλές ορεινές περιοχές του λεκανοπέδιου του Κάτω Νευροκοπίου Δράμας έχουν πλημμυρίσει, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων 24ώρων.

Συγκεκριμένα, πολλά τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου πλημμύρισαν, ενώ ρέματα και χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει, προκαλώντας πολλά προβλήματα σε κατοικίες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Μέσα στην πόλη του Νευροκοπίου πλημμύρισαν επίσης σπίτια και καταστήματα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την απάντληση υδάτων.

Φωτογραφίες: dramini.gr