Έβρος

Έβρος: ενισχύονται στα σύνορα οι ελληνικές δυνάμεις

Στις Καστανιές από σήμερα το τεθωρακισμένο από την Αυστρία. Η Πολωνία ανακοίνωσε την αποστολή 200 στρατιωτών της.

Μικρή ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο στον Έβρο, με τις ελληνικές δυνάμεις πάντως, να ενισχύονται στα σύνορα από τη συνδρομή υπερ-τεθωρακισμένου από την Αυστρία που έφτασε το πρωί στις Καστανιές.

Το τεθωρακισμένο όχημα διαθέτει θερμικές κάμερες, αντλίες, επιχειρεί σε δύσβατες και ελώδεις περιοχές και αναμένεται να τεθεί στην υπηρεσία των αμυντικών επιχειρησιακών πλάνων.

Ακόμη, η Πολωνία ανακοίνωσε την αποστολή 200 στρατιωτών της με αποστολή να ενισχυθούν και τα δύσβατα περάσματα του ποταμού Έβρου.