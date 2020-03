Κυκλάδες

Ηλικιωμένος έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα (εικόνες)

Με αυτοθυσία, δύο αυτόπτες μάρτυρες έπεσαν στα παγωμένα νερά για να τον σώσουν.

“Βουτιά” στη θάλασσα έκανε το πρωί, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, στην περιοχή του λιμανιού της Αντιπάρου.

Ένας αστυνομικός και ένας πολίτης που είδαν τι συνέβη, έσπευσαν σε βοήθεια. Με αυτοθυσία βούτηξαν στα παγωμένα νερά και έσπασαν το τζάμι του οδηγού για να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο, όπως μεταδίδει το parianostypos.gr.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο, όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το συμβάν διενεργείται έλεγχος από το Λιμεναρχείο.