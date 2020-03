Πιερία

Στην φυλακή 49χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε σκόπιμα ποδηλάτισσα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κρίθηκε προφυλακιστέος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της πρώην συντρόφου του. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Κατερίνης ο 49χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι παρέσυρε σκόπιμα, με όχημα τύπου βαν, ποδηλάτισσα, με την οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση κατά το παρελθόν.

Απολογούμενος φέρεται να αρνήθηκε την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας που του αποδίδεται, αλλά δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του εισαγγελέα και ανακριτή που αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην πόλη της Κατερίνης, με τον κατηγορούμενο ποδηλάτη να εγκαταλείπει αιμόφυρτη την 51 ετών ποδηλάτισσα, η οποία υπέστη σοβαρό τραυματισμό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Ερευνώντας την υπόθεση και αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης ταυτοποίησαν αρχικά τα στοιχεία του 49χρονου οδηγού και στη συνέχεια τον εντόπισαν σε περιοχή της Πιερίας, όπου τον συνέλαβαν.