Έβρος

Έβρος: Νέα επεισόδια στις Καστανιές (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέο σκηνικό έντασης στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Πετροπόλεμος και "βροχή" μολότοφ εναντίον των ελληνικών αστυνομικών δυνάμεων.

Νέο σκηνικό έντασης στα ελληνοτουρκικά σύνορα στις Καστανιές, όπου εδώ και δύο εβδομάδες έχουν συγκεντρωθεί μετανάστες με σκοπό να περάσουν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας ύστερα από προτροπή της τουρκικής κυβέρνησης.

Με μολότοφ και φωτιές οι μετανάστες επιδίδονται κατά των ελληνικών αρχών που απαντούν με δακρυγόνα συνθέτοντας για άλλη μία φορά μία εκρηκτική εικόνα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι και οι δυνάμεις της Frontex που έχουν ήδη καταφτάσει στην περιοχή.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα περίπου 300 ατόμων επιχείρησε να φτάσει στο φράχτη άρχισαν να πετούν πέτρες και οι τουρκικές δυνάμεις τα δακρυγόνα. Οι ελληνικές αρχές απαντούν με τη σειρά τους με χημικά και δακρυγόνα και στην περιοχή υπάρχει τεράστια κινητοποίηση.

Η τουρκική πλευρά άνοιξε δίοδο από τον καταυλισμό που υπάρχει απευθείας προς τον φράχτη. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν δύσκολο να πλησιάσουν, καθώς υπήρχαν φυσικά εμπόδια και το έδαφος ήταν ανώμαλο. Πλέον η περιοχή έχει καθαριστεί με συνέπεια οι πρόσφυγες να μπορούν να προσεγγίσουν πιο εύκολα στον φράχτη.

Πληροφορίες από grtimes.gr, radioevros.gr