Θεσσαλονίκη

Εκατό νέα λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη

«Πράσινο φως» από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα κυκλοφορήσουν στην πόλη 100 νέα λεωφορεία εξυπηρετώντας 25 γραμμές.

Το «πράσινο φως» έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη σύμβαση μεταξύ του ΟΣΕΘ και των ΚΤΕΛ, στα οποία ανατίθεται το 1/3 του συγκοινωνιακού έργου της πόλης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατικού κοινού. Έτσι, στις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσουν στην πόλη 100 νέα λεωφορεία, εξυπηρετώντας 25 γραμμές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέχρι τις 23 Μαρτίου οι Θεσσαλονικείς θα δουν να κυκλοφορούν στην πόλη 35 νέα λεωφορεία, τα οποία θα καλύψουν συνολικά 11 γραμμές, ενώ την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, 65 ακόμη νέα οχήματα θα καλύψουν άλλες 14 γραμμές. Συνολικά δηλαδή, θα εξυπηρετηθούν 25 γραμμές από 100 νέα λεωφορεία.

Ήδη έχει ξεκινήσει και προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, η διαδικασία εξοπλισμού των οχημάτων με τηλεματική, όπως και με μηχανήματα επικύρωσης εισιτηρίου συμβατά με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΘ.

Σημειώνεται επίσης, ότι με την υλοποίηση της σύμβασης, το κόστος ανά χιλιόμετρο στα δρομολόγια που εκτελούνται σήμερα από τον ΟΑΣΘ, θα μειωθεί από 3,93 ευρώ / χιλιόμετρο σε 1,43 ευρώ. Δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο θα εξοικονομήσει περίπου 23.000.000 ευρώ.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής δήλωσε πως «είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Όλοι γνωρίζουν ότι παραλάβαμε τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης σε κακά χάλια, όπως και ότι τα προβλήματά τους δεν μπορούσαν να λυθούν μέσα σε μια νύχτα. Από την πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε να κάνουμε μια διαχείριση κρίσης. Καταλαβαίνουμε την απόγνωση των πολιτών και δουλεύουμε συστηματικά για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Χωρίς μεγάλα λόγια, η συμφωνία με τα ΚΤΕΛ είναι πλέον πραγματικότητα».

«Τα 100 νέα λεωφορεία - πρόσθεσε ο υπουργός - δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά θα ανακουφίσουν την κατάσταση. Και είναι διπλά σημαντικό που αυτό θα γίνει στο αμέσως προσεχές διάστημα, που έχουμε έναν επιπλέον εξαιρετικά σημαντικό λόγο να αποφεύγουμε τον συνωστισμό των πολιτών. Και η προσπάθειά μας συνεχίζεται. Όπως είναι γνωστό, άλλα 170 με 200 νέα λεωφορεία θα προστεθούν στο στόλο του ΟΑΣΘ μέσω διαγωνισμού μίσθωσης που θα προκηρυχθεί στις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Με αυτόν τον τρόπο, το Σεπτέμβριο του 2020, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα έχει εξασφαλίσει πάνω από 300 νέα λεωφορεία για την καλύτερη εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου της Θεσσαλονίκης.

Όπως είχε δεσμευτεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει πιο ανθρώπινη η καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Τελικός μας στόχος, είναι η πόλη να αποκτήσει πραγματικά τις αστικές συγκοινωνίες που της αξίζουν».