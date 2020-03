Λέσβος

Κορονοϊός: βίντεο-ντοκουμέντο μέσα από το Blue Star Μύκονος που βρίσκεται σε “καραντίνα”

Αγωνιούν οι περίπου 340 επιβάτες του πλοίου που παραμένουν καθηλωμένοι στο λιμάνι της Λήμνου, περιμένοντας τα αποτελέσματα για το ύποπτο κρούσμα κορονοϊού.

Το Blue Star Μύκονος, εξακολουθεί να παραμένει δεμένο στο λιμάνι της Λήμνου, καθώς μέλος του πληρώματος εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα για κορονοϊό και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όταν το πλοίο έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας και πριν αυτό αναχωρήσει για τη Λήμνο.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα γίνουν γνωστά σε λίγες ώρες, αλλά μέχρι τότε και με βάση το πρωτόκολλο οι επιβάτες του πλοίου θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα.

Όπως είναι φυσικό οι επιβάτες αγωνιούν κι αυτό γίνεται αντιληπτό κι από το βίντεο που τράβηξε επιβάτης του πλοίου και παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».