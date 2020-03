Λέσβος

“Blue Star Mykonos”: τέλος της περιπέτειας για επιβάτες και πλήρωμα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Έλυσε κάβους" απο την Λήμνο, όπου έμεινε επί ώρες. Ποιές οδηγίες πήρε για το υπόλοιπο ταξίδι. Συστάσεις του Οργ. Δημόσιας Υγείας σε εκαντοντάδες ταξιιώτες και ναυτικούς.

Απέπλευσε από το λιμάνι της Λήμνου, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Myconos» που παρέμενε από χθες το βράδυ στο νησί, με 341 επιβάτες και 77 μέλη πλήρωμα, μετά την αναφορά ότι μέλος του πληρώματος εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα για κορονοϊό.

Όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι η Αttica Group, κατόπιν οδηγιών του ΕΟΔΥ και σε συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές, το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Λήμνου στις 15.00 προκειμένου να εκτελέσει το υπόλοιπο του δρομολογίου του για Μυτιλήνη-Οινούσσες-Χίο-Βαθύ Σάμου-Καρλόβασι-Φούρνοι-Αγ. Κήρυκο-Μύκονο-Σύρο-Πειραιά.

Όπως προσθέτει επίσης η εταιρεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, το πλοίο δεν θα επιβιβάσει επιβάτες από τους λιμένες αναχώρησης.

Οι ήδη επιβαίνοντες επιβάτες θα αποβιβαστούν στους λιμένες προορισμού τους και θα τους δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες με μέριμνα του ΕΟΔΥ.

Σημειώνεται επίσης, ότι 127 επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Λήμνου, ενημερώθηκαν από τις τοπικές υγειονομικές Αρχές και τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας να παραμείνουν σε κατ΄οίκον περιορισμό, έως ότου γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της εξέτασης του μέλους του πληρώματος του πλοίου, που εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση απο τον ΕΟΔΥ, που έγινε γνωστή μετά τις 16:30 της Πέμπτης, το αποτέλεσμα στην εξέταση του δείγματος ήταν αρνητικό σε κορονοϊό.