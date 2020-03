Ηλεία

Τροχαίο – σοκ: Έπεσε με το αυτοκίνητο σε τοίχο και σκοτώθηκε (εικόνες)

Τραγωδία με έναν νεκρό. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ένας άνδρας 45 ετών έχασε τη ζωή του νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Μούτελης, στον Πύργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το τροχαίο στον Πύργο, ο άτυχος άνδρας έχασε τον έλεγχο του ημιφορτηγού που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε τοίχο παρακείμενου σπιτιού.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, όπου και απεγκλώβισαν τον 45χρονο, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Πηγή: patrisnews.com