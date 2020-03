Θεσσαλονίκη

H Κρατική Ασφάλεια ερευνά επίθεση με γκαζάκια σε τράπεζα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες προκάλεσαν πυρκαγιά και ζημιές στο υποκατάστημα.

Αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, τοποθέτησαν άγνωστοι, στις 4 τα ξημερώματα, στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Από την έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά που σβήστηκε από την Πυροσβεστική. Όπως έγινε γνωστό, αναφέρθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην πρόσοψη της τράπεζας.

Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.?