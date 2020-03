Θεσσαλονίκη

Συλλήψεις για την ληστεία με τέιζερ σε βενζινάδικο

Στο νοσοκομείο, μετά από την επίθεση με το τέιζερ, μεταφέθηκε ένας υπάλληλο. Πως προσπάθησαν οι δράστες να αποφύφουν τις χειροπέδες.

(εικόνα αρχείου)

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν, μέσα σε λίγη ώρα, δύο από τους τρεις ένοπλους για τη ληστεία που σημειώθηκε χθες, στις 9 το βράδυ, σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Λαγκαδά, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, 21 και 22 ετών, που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Την ίδια ώρα, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τη σύλληψη και του τρίτου δράστη, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και -όπως ανακοινώθηκε- πρόκειται για 22χρονο αλλοδαπό.

Σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά, οι τρεις δράστες, υπό την απειλή όπλου και με χρήση συσκευών ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ), αφαίρεσαν από του υπαλλήλους του βενζινάδικου χρηματικό ποσό. Μάλιστα, από τη χρήση συσκευής τέιζερ τραυματίστηκε ελαφρά ένας από τους υπαλλήλους και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Οι εκτενείς έρευνες που ξεκίνησαν άμεσα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και περιπολικά της Άμεσης Δράσης απέφεραν καρπούς. Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί στην ίδια περιοχή, προσπαθώντας να κρυφτούν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε μέρος της λείας τους.