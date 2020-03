Λάρισα

Κορονοϊός: ξέσπασε ο Δήμαρχος Λάρισας για τον συνωστισμό στις καφετέριες

Ο πρώτος πολίτης του θεσσαλικού Δήμου έκανε έκκληση σε αυστηρούς τόνους για την επίδειξη "προσωπικής ευθύνης".

Έκκληση προς τους πολίτες της Λάρισας να μην συνωστίζονται σε διάφορους χώρους εστίασης στο κέντρο της πόλης, όπως οι καφετέριες, έκανε ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορoνοϊό ενώ παράλληλα κάλεσε τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων να διαμορφώσουν τους χώρους τους ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Ο κ. Καλογιάννης τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο συνωστισμός που επικρατεί στις καφετέριες της πόλης είναι «απαράδεκτος».

Όλη η δήλωση του δημάρχου Λαρισαίων, όπως την κατέγραψαν τα τοπικά ΜΜΕ:

«Θέλω να κάνω έκκληση για να μην πω θα καταγγείλω, αυτό που γίνεται στο όμορφο πεζοδρομημένο κέντρο της πόλης με τα πολλά καφέ που έχουμε. Ο συνωστισμός που παρατηρείται εκεί αυτές τις ημέρες είναι απαράδεκτος. Υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας μας το οποίο κοιμάται κυριολεκτικά και πρέπει να ξυπνήσει. Αν θέλουν σε 15-20 ημέρες να δούνε εικόνες Ιταλίας που τα μαγαζιά όλα θα κλείσουν ας συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Εδώ μπαίνει και το ζήτημα της ατομικής ευθύνης και προφανώς και των ίδιων των καταστηματαρχών που πρέπει να διαμορφώσουν προϋποθέσεις μη συνωστισμού. Δεν είναι δυνατόν όλοι οι φορείς να παίρνουν μέτρα και να δίνουμε λύσεις και την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης να γίνεται ότι γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Καλώ τους πάντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αλλάξει η εικόνα αυτή στο κέντρο της πόλης».