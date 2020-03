Ιωάννινα

Κορονοϊός: χειροπέδες σε ιδιοκτήτη φροντιστηρίου γιατί παραβίασε τα έκτακτα μέτρα!

Η πρώτη σύλληψη για την παραβίαση των μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού είναι γεγονός. Τι αναφέρει η Αστυνομία για το περιστατικό.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, ο οποίος συνελήφθη στα Γιάννινα καθώς διαπιστώθηκε ότι «έσπασε» την αναστολή λειτουργίας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο 53χρονος εντοπίστηκε από την αστυνομία να κάνει μάθημα παρά το απαγορευτικό και έτσι οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έλεγχοι και το επόμενο διάστημα θα είναι συνεχείς και θα ενταθούν ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Η σύλληψη του ιδιοκτήτη φροντιστηρίου έγινε γνωστή με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται:

Συνελήφθη χθες (12-03-2020) το απόγευμα σε περιοχή της Ηπείρου, ένας ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Ειδικότερα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ο κατηγορούμενος να λειτουργεί, ως ιδιοκτήτης, φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, παρά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών της χώρας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.