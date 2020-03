Αχαΐα

Βαρυποινίτες το έσκασαν από την Φυλακή Αγίου Στεφάνου

Εκτατεμένες αναζητήσεις των αστυνομικών για τον εντοπισμό τους. Ισοβίτη ςο ένας απο τους δραπέτες.

Δύο κρατούμενοι των φυλακών του Αγίου Στεφάνου αναζητούνται από την Αστυνομία για να συλληφθούν, διότι δεν επέστρεψαν στις φυλακές έπειτα από τακτική άδεια που είχαν πάρει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για έναν 58χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για ηθική αυτουργία σε κατοχή, μεταφορά και εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, και έναν 60χρονο Έλληνα, που κρατείτο εκτίοντας ποινή κάθειρξης 35 ετών για φοροδιαφυγή.