Θεσσαλονίκη

Κρούσμα κορονοϊού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αμεση η αντίδραση των υπηρεσιών, βάσει του σχεδιασμού που είχε γίνει σε σύσκεψη υπό τον Απ. Τζιτζικώστα. Απολυμάνθηκε όλο το κτήριο.

Σε υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών καταγράφηκε το πρώτο θετικό κρούσμα του κορονοϊού στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα και κατόπιν εισήγησης της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις στο κτίριο των Τεχνικών Υπηρεσιών επί της Στρωμνίτσης 53 στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αποφάσισε ο κ. Τζιτζικώστας, από την ερχόμενη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστές, ενώ και το κτίριο της Στρωμνίτσης αναστέλλει τη λειτουργία του, θα σφραγιστεί και δεν θα πραγματοποιείται καμιά συναλλαγή με το κοινό.

Επίσης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε να πραγματοποιηθούν απολυμάνσεις και στο νέο κτίριο υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δυτική Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64), μετά τη χτεσινή εθελοντική αιμοδοσία.

Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης που συνέστησε ο Περιφερειάρχης βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση και εικοσιτετράωρη επιφυλακή, ενώ ο κ. Τζιτζικώστας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν στο ελάχιστο την προσέλευσή τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μόνον για απολύτως επείγοντα ζητήματα.