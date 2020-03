Κέρκυρα

Τραγωδία! Βρέθηκε νεκρή σε πηγάδι

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση μίας γυναίκας. Μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση.

Μέσα σε πηγάδι, βάθους πολλών μέτρων, βρέθηκε νεκρή, 62χρονη, από το Καβαλούρι , της Βόρειας Κέρκυρας.

Η σορός της άτυχης γυναίκας ανασύρθηκε από το πηγάδι μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας.

Την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας, ενώ από τις πρώτες ενδείξεις αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Φως στην υπόθεση αναμένεται να δώσει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής την ερχόμενη Δευτέρα.