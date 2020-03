Ηλεία

Δήμαρχος Πύργου στον ΑΝΤ1: Αναγκαίο κακό η ερήμωση της πόλης λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Τηρούνται πλέον τα μέτρα στην πόλη λέει ο Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, σημειώνοντας πως στόχος είναι να «χτυπήσουμε» την μεταδοτικότητα του ιού.