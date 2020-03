Χίος

Οι “Πρωινοί Τύποι” έκαναν αυτοψία στην Χίο για το Μεταναστευτικό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης επισκέφθηκαν το νησί του βορείου Αιγαίου και κατέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί.