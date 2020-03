Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε διαμέρισμα - Ενοικοι κατεβαίνουν απο το μπαλκόνι για να σωθούν (εικόνες)

Πανικός και τρόμος για τους ενοίκους του δευτέρου ορόφου, οι οποίοι κρεμάστηκαν απο τα κάγκελα για να εγκαταλείψουν το ακίνητο.

Πανικός επικράτησε στον Εύοσμο της Θεσσαλόνικης απο φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, όπου διαμένουν ρομά.

Λόγω του έντονου καπνού και υπό τον φόβο της εξάπλωσης της, οι ενοικοι, μετανάστες άρχισαν να κατεβαίνουν απο τα μπαλκόνια, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή τους

Τις εικόνες κατέγραψαν με το κινητό τους ένοικοι διπλανών πολυκατοικιών: